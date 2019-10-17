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Лукашенко объяснил задержание россиянки Богачевой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал «накручивание ситуации» вокруг задержания россиянки Анны Богачевой в Минске 13 октября, передает БелТА. О причинах ее задержания глава государства рассказал во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Лукашенко пояснил, что задержание было необходимо из-за особенностей единой системы проверки прибывающих в страну.

«Вот у нас единая система. Фамилия человека, который прибывает в Беларусь, заселяется, — мы же ИT-страна — в компьютере высвечивается красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет — посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было», — пояснил глава государства.

Кроме того, президент отверг версию о «проверке Россией Белоруссии».

«У нас уже другая конспирология — начинают говорить: может, это россияне специально сделали. Как лакмусовая бумажка, чтобы проверить Беларусь на отношение к России. Если это так у кого-то, то это глупость несусветная», — заключил Лукашенко.

Россиянку Анну Богачеву задержали в минской гостинице 13 октября. Адвокат задержанной утверждала, что это произошло по запросу США из-за дела о вмешательстве в американские выборы. 15 октября генпрокуратура Белоруссии сообщила об освобождении россиянки из-за отсутствия оснований для помещения ее под стражу и выдачи США.

В 2018 году прокуратура США опубликовала список из 13 россиян, включая Богачеву, которые обвинялись во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. По информации заключения, Богачева являлась сотрудницей Агентства интернет-исследований (АИИ) по меньшей мере с апреля по июль 2014 года.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, вмешательство в выборы
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