Политика , 15 окт, 15:50
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Задержанная в Минске россиянка сообщила о нахождении на свободе
Задержание Анны Богачевой в Белоруссии ранее подтвердил российский МИД. По словам адвоката россиянки, ее задержали по запросу США
Гражданка России Анна Богачева, которую ранее задержали в Минске, сообщила, что находится на свободе. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Белоруссии в Twitter.
Ранее дипломаты заявили, что следят за ситуацией с задержанием и оказывают Богачевой консульскую поддержку.
По информации «РИА Новости», правоохранительные органы Белоруссии россиянку задержали 13 октября в одной из столичных гостиниц. Вместе с ней были муж и ребенок. Агентство писал, что Богачева попала под санкции США по делу о вмешательстве в выборы.
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