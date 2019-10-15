Задержанная в Минске россиянка сообщила о нахождении на свободе

Задержанная в Минске россиянка сообщила о нахождении на свободе

Задержание Анны Богачевой в Белоруссии ранее подтвердил российский МИД. По словам адвоката россиянки, ее задержали по запросу США

Гражданка России Анна Богачева, которую ранее задержали в Минске, сообщила, что находится на свободе. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Белоруссии в Twitter.

Ранее дипломаты заявили, что следят за ситуацией с задержанием и оказывают Богачевой консульскую поддержку.

По информации «РИА Новости», правоохранительные органы Белоруссии россиянку задержали 13 октября в одной из столичных гостиниц. Вместе с ней были муж и ребенок. Агентство писал, что Богачева попала под санкции США по делу о вмешательстве в выборы.

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