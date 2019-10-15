Прокуратура Белоруссии назвала причины освобождения россиянки Богачевой

Генеральная прокуратура Белоруссии решила освободить россиянку Анну Богачеву, так как в ведомстве не нашли основания для ее помещения под стражу с целью выдачи. Об этом БелТА сообщил официальной представитель генпрокуратуры республики Дмитрий Брылев.

По его словам, сейчас в ведомстве решается вопрос о прекращении в отношении Богачевой международного преследования на территории Белоруссии.

По данным «РИА Новости», россиянку задержали в одной из гостиниц Минска 13 октября. По мнению адвоката Богачевой, ее задержали по запросу США в рамках дела о вмешательстве в американские выборы. Позже задержание россиянки подтвердили в Министерстве внутренних дел России.

15 октября российское посольство в Белоруссии сообщило, что Богачева находится на свободе.

В 2018 году американская прокуратору США опубликовала обвинительное заключение, из которого следовало, что 13 россиян, в том числе Анна Богачева, подозреваются во вмешательстве в президентские выборы в США. По даннымМинюста США, Богачева работала на Агентство интернет-исследований (АИИ) как минимум с апреля по июль 2014 года. Утверждалось, что она была переводчиком, а также приезжала в США «под ложным предлогом»: назвала целью поездки личные причины и не сообщила информацию о работодателе.