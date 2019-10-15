«РИА Новости» узнало о задержании в Минске россиянки по запросу США

«РИА Новости» узнало о задержании в Минске россиянки по запросу США

Включенная в 2018 году в санкционный список за сотрудничество с «фабрикой троллей» Анна Богачева задержана в Минске. Ее адвокат утверждает, что причиной стал запрос из США, пишет агентство

Правоохранительные органы Белоруссии задержали в Минске россиянку Анну Богачеву, попавшую в марте 2018 года под санкции США, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.

«Богачева была задержана в гостинице в Минске позавчера около 22 часов. С ней были муж и маленький ребенок — ехали отдыхать. Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела о вмешательстве [в выборы]», — рассказал собеседник агентства.

По данным «РИА Новости», Богачева уже связалась с российским консульством в Белоруссии. РБК направил запрос в посольство России в Минске.

В марте 2018 года Минфин США включил Анну Богачеву в санкционный список наряду с Евгением Пригожиным и другими лицами, которых власти США считают причастными к вмешательству в американские выборы через Агентство интернет-исследований (ликвидировано в конце 2016-го, ранее источники РБК называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»).

Ранее прокуратура США опубликовала обвинительное заключение, исходя из которого 13 граждан России, в том числе Богачева, считаются подозреваемыми во вмешательстве в президентские выборы в США.