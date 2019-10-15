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«РИА Новости» узнало о задержании в Минске россиянки по запросу США
Включенная в 2018 году в санкционный список за сотрудничество с «фабрикой троллей» Анна Богачева задержана в Минске. Ее адвокат утверждает, что причиной стал запрос из США, пишет агентство

Правоохранительные органы Белоруссии задержали в Минске россиянку Анну Богачеву, попавшую в марте 2018 года под санкции США, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.

«Богачева была задержана в гостинице в Минске позавчера около 22 часов. С ней были муж и маленький ребенок — ехали отдыхать. Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела о вмешательстве [в выборы]», — рассказал собеседник агентства.

По данным «РИА Новости», Богачева уже связалась с российским консульством в Белоруссии. РБК направил запрос в посольство России в Минске.

В марте 2018 года Минфин США включил Анну Богачеву в санкционный список наряду с Евгением Пригожиным и другими лицами, которых власти США считают причастными к вмешательству в американские выборы через Агентство интернет-исследований (ликвидировано в конце 2016-го, ранее источники РБК называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»).

Ранее прокуратура США опубликовала обвинительное заключение, исходя из которого 13 граждан России, в том числе Богачева, считаются подозреваемыми во вмешательстве в президентские выборы в США.

По данным, опубликованным на сайте Минюсте США, Богачева работала на Агентство интернет-исследований (АИИ) как минимум с апреля по июль 2014 года, была переводчиком, а также приезжала в США «под ложным предлогом» (назвала целью поездки личные причины и не раскрыла данных о работодателе) для сбора данных в интересах АИИ. В обвинительном заключении отмечается, что она побывала в Неваде, Калифорнии, Нью-Мексико, Колорадо, Иллинойсе, Мичигане, Луизиане, Техасе и Нью-Йорке.

30 сентября 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео пообещал, что власти США будут усиливать давление, чтобы «[Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров».

Автор: Евгений Калюков
Теги: антироссийские санкции, Белоруссия, вмешательство в выборы
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