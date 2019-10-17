Суд обязал Парк Горького выплатить компенсацию за обрушение моста

Замоскворецкий суд Москвы обязал Парк Горького выплатить семье, пострадавшей при обрушении моста в ночь на 1 января, 120 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Валентину Норбах.

«Суд удовлетворил иск двух супругов и несовершеннолетнего о возмещении морального вреда вследствие обрушения моста», — заявила она.

В пресс-службе уточнили, что Парк Горького должен выплатить каждому из истцов по 40 тыс. руб. в качестве компенсации.

Пока решение не вступило в силу, так как Парк Горького его обжаловал.