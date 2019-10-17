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Политика ,  
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Володин назвал разницу между оппозиционерами и «агентами влияния» стран

Те, кто получает финансирование из-за рубежа, являются «агентами влияния» иностранных государств, а не оппозиционерами. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с председателем Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Кабельо Рондоном. Его слова приводятся пресс-службой на сайте нижней палаты парламента.

«Можно иметь иную точку зрения, другие политические воззрения и при этом быть патриотом своей страны. А те, кто бегает по посольствам, те, кто финансируется из‑за рубежа и пытается представить себя оппозиционером, никакого отношения к оппозиции не имеют», — заявил Володин.

По его мнению, эти «агенты влияния» других стран «берут на себя большой грех — разрушение наших стран в интересах других государств». Он добавил, что России пришлось столкнуться с вмешательством со стороны иностранных государств. И, по словам Володина, речь идет не только об экономических ограничениях, но и о попытках влияния на ход внутренних дел.

«Когда на сайте посольства указываются маршруты несанкционированных акций, когда государственные СМИ Германии призывают на эти акции граждан нашей страны, это все методы, хорошо вам знакомые. Мы с этим также столкнулись», — сказал председатель Госдумы.

Говоря о связях Москвы и Каракаса, Володин заявил, что отношения России и Венесуэлы строятся на взаимном доверии, невмешательстве во внутренние дела друг друга и диалоге без двойных стандартов. Он добавил, что Россия осуждает санкции США против государства и считает неприемлемым их вмешательство во внутреннюю политику страны.

Технологии и медиа
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм

В конце августа российский МИД увидел «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях» в публикации немецкого издания Deutsche Welle. В этом же обвинили американское посольство, опубликовавшее в соцсетях маршрут несанкционированного шествия. Там пояснили, что проинформировали граждан США о местах, где будет проходить митинг, ради их безопасности.

Несанкционированные акции проходили с середины лета в Москве. На несогласованных митингах 27 июля и 3 августа полиция задерживала более 1 тыс. человек. СК завел несколько уголовных дел по статьям о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей органов власти. Реальные сроки получили несколько человек. В октябре в «деле 27 июля» появились еще четыре новых фигуранта.

Теги: Вячеслав Володин, Госдума, Венесуэла
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