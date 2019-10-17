Володин назвал разницу между оппозиционерами и «агентами влияния» стран

Те, кто получает финансирование из-за рубежа, являются «агентами влияния» иностранных государств, а не оппозиционерами. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с председателем Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Кабельо Рондоном. Его слова приводятся пресс-службой на сайте нижней палаты парламента.

«Можно иметь иную точку зрения, другие политические воззрения и при этом быть патриотом своей страны. А те, кто бегает по посольствам, те, кто финансируется из‑за рубежа и пытается представить себя оппозиционером, никакого отношения к оппозиции не имеют», — заявил Володин.

По его мнению, эти «агенты влияния» других стран «берут на себя большой грех — разрушение наших стран в интересах других государств». Он добавил, что России пришлось столкнуться с вмешательством со стороны иностранных государств. И, по словам Володина, речь идет не только об экономических ограничениях, но и о попытках влияния на ход внутренних дел.

«Когда на сайте посольства указываются маршруты несанкционированных акций, когда государственные СМИ Германии призывают на эти акции граждан нашей страны, это все методы, хорошо вам знакомые. Мы с этим также столкнулись», — сказал председатель Госдумы.

Говоря о связях Москвы и Каракаса, Володин заявил, что отношения России и Венесуэлы строятся на взаимном доверии, невмешательстве во внутренние дела друг друга и диалоге без двойных стандартов. Он добавил, что Россия осуждает санкции США против государства и считает неприемлемым их вмешательство во внутреннюю политику страны.