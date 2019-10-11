Мантуров объяснил катастрофу SSJ100 в Шереметьево человеческим фактором

Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, в результате которой лайнер полностью сгорел, связана не с характеристиками самолета, а с человеческим фактом. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

Мантуров говорил о том, что, согласно показателям эксплуатирующего самолеты SJJ100 «Аэрофлота», за последние пять лет «ситуация кардинально меняется в лучшую сторону с точки зрения налетов и летной годности».

Журналистка телеканала задала Мантурову вопрос о том, повлияла ли катастрофа в Шереметьево на спрос на SSJ100. «Это никак не могло повлиять и не повлияло на сегодняшний день на желание приобретать и эксплуатировать этот самолет», — сказал Мантуров.

В пресс-службе «Аэфролота» отказались от комментариев РБК.