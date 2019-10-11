Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 13:17
Гол с центра площадки, удар в голову и три драки. Самые яркие моменты КХЛ Спорт, 14:20 Мантуров объяснил катастрофу SSJ100 в Шереметьево человеческим фактором Общество, 14:18 Умер космонавт Алексей Леонов Общество, 14:16 В ДНР заявили о срыве последней попытки разведения сил в Донбассе Политика, 14:00 От Blower до лимузина королевы: самые значимые автомобили марки Bentley Авто, 13:54 Доход донецкого «Шахтера» увеличился за год более чем в два раза Спорт, 13:43 Долгий разговор: как лидеры стран общаются с журналистами Общество, 13:39  Синоптики предупредили москвичей о барической «пиле» в выходные Общество, 13:34 «Победа» потребовала компенсации после аварийной посадки военного Ан-12 Бизнес, 13:27 Как провести автоматизацию рекрутинга Pro, 13:25 Тиньков сравнил банки с автоматом Калашникова из-за отмывания денег Финансы, 13:22 Компании в США начали снижать расходы: почему это опасно для гигантов хай Quote, 13:21 Бизнесмен Израйлит заявил в МВД о краже денег с арестованных счетов Экономика, 13:16 Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру Общество, 13:15
Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
0 
Мантуров объяснил катастрофу SSJ100 в Шереметьево человеческим фактором

Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, в результате которой лайнер полностью сгорел, связана не с характеристиками самолета, а с человеческим фактом. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

Мантуров говорил о том, что, согласно показателям эксплуатирующего самолеты SJJ100 «Аэрофлота», за последние пять лет «ситуация кардинально меняется в лучшую сторону с точки зрения налетов и летной годности».

Журналистка телеканала задала Мантурову вопрос о том, повлияла ли катастрофа в Шереметьево на спрос на SSJ100. «Это никак не могло повлиять и не повлияло на сегодняшний день на желание приобретать и эксплуатировать этот самолет», — сказал Мантуров.

В пресс-службе «Аэфролота» отказались от комментариев РБК.

Общество
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100 предъявили обвинение

Самолет SSJ100, летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку через 27 минут после вылета. При посадке у лайнера подломились стойки шасси, он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. На борту были 78 человек, включая членов экипажа, 41 человек погиб.

СК завел уголовное дело. Одной из причин крушения называли ошибку пилотов. В октябре командиру экипажа Денису Евдокимову предъявили обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта.

Теги: Денис Мантуров, «Аэрофлот», Шереметьево, SSJ100
Материалы по теме
Один из крупнейших покупателей SSJ-100 подал иски к производителю
Бизнес
Мантуров заявил о переговорах со странами Африки по VIP-самолетам SSJ-100
Бизнес
Производитель SSJ-100 зафиксировал снижение надежности самолета
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter