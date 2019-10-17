СМИ узнали о переносе парада в честь императора Японии из-за урагана

Праздничное шествие в честь вступления на престол нового императора Японии Нарухито может быть перенесено, сообщает телеканал NHK.

Парад должен состояться во вторник, 22 октября, в Токио. Правительство страны ссылается на необходимость ликвидировать разрушительные последствия тайфуна «Хагибис».

Отмечается, что сама церемония возведения на престол и банкет по этому случаю пройдут по расписанию. Правительство примет решение о дате праздничного шествия после завершения спасательных и восстановительных работ.

16 октября сообщалось, что число жертв тайфуна «Хагибис» выросло по меньшей мере до 74 человек. В префектуре Фукусима жертвами стали 27 человек, в Мияге и Канагаве — по 14 человек. Еще 11 человек остаются пропавшими без вести.

В 32 из 47 японских префектур 224 человека получили травмы. За несколько дней в стране выпало до 40% годовой нормы осадков. Японское метеорологическое агентство сравнило «Хагибис» с тайфуном «Ида» 1958 года и назвало его одним из мощнейших в своей истории.