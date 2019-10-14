Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 53, еще 16 человек пропали без вести, сообщает агентство Kyodo. По данным телеканала NHK, погибли 49 человек и 14 пропали без вести, свыше 200 ранены.

По информации японских властей, за последние пару дней в ряде районов страны выпало до 40% годового объема осадков. Из-за сильных дождей вышли из берегов более 100 рек, как минимум в 21 из них прорвало дамбы, из-за чего улицы и жилые районы оказались затоплены. Среди них река Синано в префектуре Нагано к северо-западу от Токио, разлив которой вызвал большие разрушения. Вода там поднялась до 3 м. Паводок разрушил железнодорожный мост и затопил пути, сообщение по ним прервано.

В городе Томиока к северу от Токио оползень смыл несколько домов, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, передает NHK.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с гибелью граждан из-за тайфуна.