Путин поручил обдумать создание киностудии детских фильмов

Российское правительство рассмотрит вопрос создания государственной киностудии детских и юношеских фильмов. Соответствующее поручение дал кабмину президент Владимир Путин, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Доклад по выполнению поручения правительство должно представить до 20 декабря. Помимо этого, Путин внес на рассмотрение кабинета министров вопрос о повышении доступности образования в военных училищах и кадетских корпусах для несовершеннолетних из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей.

Путин также поручил кабмину регулярно проводить исследования потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежи в Сети и создать координационный центр по организации производства контента, направленного на нравственное воспитание молодежи, и его распространения в интернете.

В конце июня глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что ведомство создаст собственную киностудию на территории подмосковного парка «Патриот» неподалеку от Кубинки. По его словам, сейчас не хватает кино «про сегодняшних героев», противостоящих «огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм». При этом Шойгу отметил, что ведомство не намерено таким образом заниматься какой-либо агитацией.