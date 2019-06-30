Шойгу нашел место для киностудии Минобороны

Киностудия, где будут снимать военно-патриотическое кино про современную российскую армию, появился в Кубинке, рассказал министр Сергей Шойгу

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Минобороны России создаст собственную киностудию на территории подмосковного парка «Патриот», рассказал в интервью телеканалу «Звезда» министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы хотим, чтобы появилось хорошее правдивое кино, и именно поэтому мы приступили и, я думаю, в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино. Он, кстати, будет здесь — на территории парка «Патриот» — и на отдельных площадях в Москве», — рассказал министр.

По словам Шойгу, ведомство получает сценарии и заявки на отдельные темы, однако столкнулось с тем, что цикл кинопроизводства очень длинный, а также с тем, что сценарии часто касаются прошлых времен, но не последних событий.

Среди последних событий, достойных кино, Шойгу упомянул присоединение Крыма к России. «Огромный референдум, воодушевление народа, и всем ясно и понятно, что это действительно воля народа... По этой части фильм снят один. Все», — сказал он.

Говоря о том, каких сюжетов не хватает Минобороны, Шойгу упомянул кино «про сегодняшних героев, про тех, кто сегодня противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм».