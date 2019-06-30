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Шойгу нашел место для киностудии Минобороны
Киностудия, где будут снимать военно-патриотическое кино про современную российскую армию, появился в Кубинке, рассказал министр Сергей Шойгу
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Минобороны России создаст собственную киностудию на территории подмосковного парка «Патриот», рассказал в интервью телеканалу «Звезда» министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы хотим, чтобы появилось хорошее правдивое кино, и именно поэтому мы приступили и, я думаю, в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино. Он, кстати, будет здесь — на территории парка «Патриот» — и на отдельных площадях в Москве», — рассказал министр.

По словам Шойгу, ведомство получает сценарии и заявки на отдельные темы, однако столкнулось с тем, что цикл кинопроизводства очень длинный, а также с тем, что сценарии часто касаются прошлых времен, но не последних событий.

Среди последних событий, достойных кино, Шойгу упомянул присоединение Крыма к России. «Огромный референдум, воодушевление народа, и всем ясно и понятно, что это действительно воля народа... По этой части фильм снят один. Все», — сказал он.

Говоря о том, каких сюжетов не хватает Минобороны, Шойгу упомянул кино «про сегодняшних героев, про тех, кто сегодня противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм».

«Я это говорю без всякого преувеличения. Потому что это действительно угроза, которую пока не осознают, пока она не пришла домой», — добавил он.

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При этом, по его словам, ведомство не намерено таким образом «заниматься агитацией и призывами».

«Мы все-таки хотим делать дело. Поэтому мы его начали делать, и мы будем делать кино», — сказал Шойгу, подчеркнув, что такое кино должно основываться «на реальных событиях».

О том, что Минобороны в ближайшее время планирует создать киностудию для съемок художественных фильмов, посвященных российским Вооруженным силам, Шойгу впервые сообщил в марте. Тогда же он говорил о том, что нужно подумать о проведении фестиваля армейских фильмов.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Минобороны, Сергей Шойгу
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