Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Также президент предложил создавать контент, направленный на духовно-нравственное воспитание

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Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории. Соответствующий документ по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей опубликовала пресс-служба Кремля.

В поручении, доклад по итогам которого президент рассчитывает получить до 1 декабря, целью опросов называется «повышение уровня информированности органов государственной власти о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения».

В этом же документе также поручается создать на базе некоммерческой организации координационный центр по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи, и его распространения в интернете.

В мае этого года стало известно, что одним из ключевых показателей эффективности управлений внутриполитического блока администрации президента стало повышение доли активной патриотически настроенной молодежи. Близкий к Кремлю собеседник РБК объяснял это «необходимостью закладывать будущее страны», а также тем, что подростки являются будущими избирателями.

В начале сентября, комментируя протестные акции, Путин заявил, что молодежь имеет право на выражение своего мнения. «Иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власти», - сказал президент. При этом он заметил, что обязанность власти - сделать все, чтобы у молодежи была возможность «найти свое место».