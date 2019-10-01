Слащева описала основные задачи на посту главы Киностудии им. Горького

Занимающая также пост предправления «Союзмульфильма» Юлиана Слащева рассказала, что на посту врио главы киностудии ей предстоит «повторить кейс» по выводу компании из кризиса

Юлиана Слащева (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Предправления «Союзмульфильма» и недавно назначенная врио гендиректора Киностудии им. Горького Юлиана Слащева рассказала РБК об основных задачах на новой должности.

«Я верю в синергию между «Сроюзмультфильмом» и Киностудией им. Горького — это два очень известных, легендарных бренда. Моя главная задача как врио, а затем и полноценного гендиректора Киностудии им. Горького — это возродить производство кино- и видеофильмов для детей. К сожалению, прежний менеджмент студии этим вопросом совсем не занимался», — рассказала Слащева.

«Мне пришлось выводить «Союзмультфильм» из кризиса, это, как мне кажется, получилось, он вновь занимается созданием востребованной анимации. Теперь этот кейс предстоит повторить уже на студии им. Горького», — добавила она.

Киностудию с 2010 года возглавлял Сергей Зернов. О его отставке стало известно 13 сентября. Слащева по решению совета директоров АО «ТПО «Киностудия им. М.Горького» была назначена врио гендиректора.