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Технологии и медиа ,  
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Слащева описала основные задачи на посту главы Киностудии им. Горького
Занимающая также пост предправления «Союзмульфильма» Юлиана Слащева рассказала, что на посту врио главы киностудии ей предстоит «повторить кейс» по выводу компании из кризиса
Юлиана Слащева (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Предправления «Союзмульфильма» и недавно назначенная врио гендиректора Киностудии им. Горького Юлиана Слащева рассказала РБК об основных задачах на новой должности.

«Я верю в синергию между «Сроюзмультфильмом» и Киностудией им. Горького — это два очень известных, легендарных бренда. Моя главная задача как врио, а затем и полноценного гендиректора Киностудии им. Горького — это возродить производство кино- и видеофильмов для детей. К сожалению, прежний менеджмент студии этим вопросом совсем не занимался», — рассказала Слащева.

«Мне пришлось выводить «Союзмультфильм» из кризиса, это, как мне кажется, получилось, он вновь занимается созданием востребованной анимации. Теперь этот кейс предстоит повторить уже на студии им. Горького», — добавила она.

Технологии и медиа
Предправления «Союзмультфильма» возглавит Киностудию им. Горького

Киностудию с 2010 года возглавлял Сергей Зернов. О его отставке стало известно 13 сентября. Слащева по решению совета директоров АО «ТПО «Киностудия им. М.Горького» была назначена врио гендиректора.

Источник РБК в Минкультуры утверждает, что со стороны министерства к прежнему руководству киностудии было несколько претензий: срыв программы реализации непрофильных активов, неудовлетворительное техническое состояние части помещений и фактически отсутствующее кинопроизводство.

РБК направил запрос в Минкультуры с просьбой прокомментировать смену гендиректора киностудии, а также на саму киностудию с просьбой прокомментировать озвученные претензии к прежнему менеджменту.

Студия ведет свою историю с 1915 года. Тогда в Москве было основано занимающееся кинопроизводством товарищество «Русь». В 1936 году на базе кинокомпании создали «Союздетфильм», а в 1948-м он был преобразован в Московскую киностудию им. М.Горького. Сейчас киностудия на 100% принадлежит Росимуществу.

Авторы: Сергей Соболев, Константин Ткаченко
Теги: Юлиана Слащева, «Союзмультфильм», киностудия им. Горького
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