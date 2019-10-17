Протестующие в Барселоне подожгли автомобили и мусор во время столкновений с полицией, передает телеканал Sky News.

Как минимум четыре улицы города были заблокированы из-за горящих автомобилей и мусорных контейнеров неподалеку от правительственных зданий. Столкновения с демонстрантами также прошли в городе Жирона, находящемся неподалеку от границы с Францией. Протестующие построили баррикады и подожгли их, а также забросали полицейских камнями и петардами. Полиция, в свою очередь, открыла стрельбу по демонстрантам резиновыми пулями.

Беспорядки в Каталонии начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании приговорил девять сторонников отделения от Испании к длительным срокам заключения. Все они были причастны к организации референдума о независимости, который состоялся в Каталонии в 2017 году. Политиков обвиняют в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении госсредствами.