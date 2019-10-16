Мосгорсуд оставил под арестом экс-сенатора Арашукова и его отца

Мосгорсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции по делу Рауфа и Рауля Арашуковых. Экс-сенатор и его отец останутся под стражей до 30 декабря, сообщили РБК в пресс-службе суда.

30 января сенатор Рауф Арашуков был задержан в здании Совета Федерации по подозрению в участии в преступной группировке и убийстве двух человек — лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

В тот же день был арестован его отец Рауль Арашуков, который, по мнению следствия, создал организованное преступное сообщество, а также был причастен к хищению средств у «Газпрома» на сумму 30 млрд руб., где он работал с середины 90-х годов. Ему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В мае Совет Федерации проголосовал за лишение Рауфа Арашукова полномочий сенатора.