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Дело клана Арашуковых ,  
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Мосгорсуд оставил под арестом экс-сенатора Арашукова и его отца

Мосгорсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции по делу Рауфа и Рауля Арашуковых. Экс-сенатор и его отец останутся под стражей до 30 декабря, сообщили РБК в пресс-службе суда.

30 января сенатор Рауф Арашуков был задержан в здании Совета Федерации по подозрению в участии в преступной группировке и убийстве двух человек — лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

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Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования

В тот же день был арестован его отец Рауль Арашуков, который, по мнению следствия, создал организованное преступное сообщество, а также был причастен к хищению средств у «Газпрома» на сумму 30 млрд руб., где он работал с середины 90-х годов. Ему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В мае Совет Федерации проголосовал за лишение Рауфа Арашукова полномочий сенатора.

25 сентября Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест Арашуковых сроком на три месяца, удовлетворив таким образом ходатайство Следственного комитета.

Теги: Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, Мосгорсуд, новости РБК
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