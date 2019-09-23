Следствие попросило продлить арест Рауфу, Раулю и Руслану Арашуковым

Следствие подало в Басманный районный суд Москвы ходатайство о продлении срока ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, его отцу Раулю — бывшему советнику гендиректора «Газпром межрегионгаза», а также его брату Руслану Арашукову — гендиректору «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань». Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступили такие материалы. Дата их рассмотрения пока не назначена», — заявили в пресс-службе.

В конце июня Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест Рауфа, Рауля и Руслана Арашуковых. Все они должны были оставаться в СИЗО по меньшей мере до 30 сентября.

Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации, а затем арестовали. Его обвиняют в участии в преступной группировке, а также в причастности к убийству двух человек и давлению на свидетеля. Его отца, Рауля Арашукова, арестовали на следующий день и обвинили в создании преступного сообщества и хищении природного газа на сумму более 30 млрд руб. Руслана Арашукова арестовали также в конце января.