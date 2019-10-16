Генпрокуратура выявила новый способ мошенничества с банкоматами

В России появился новый вид мошенничества с использованием банкоматов, рассказала представитель Генпрокуратуры Елена Малык в программе надзорного ведомства «Эфир», передает «РИА Новости».

По ее словам, мошенники подделывают купюры специально для банкомата: наклеивают на фальшивые деньги специальные ленты, чтобы тот принимал их за настоящие. После этого внесенная сумма снимается через другое устройство уже настоящими банкнотами. Малык отметила, что подобные преступления можно выявить только после того, как купюры в банкомате заканчиваются.

Всего в текущем году в стране зарегистрировали более 18,8 тыс. преступлений в банковской сфере, ущерб от которых составил более 154 млрд руб., добавила представитель ведомства.

О другой схеме мошенничества при переводе средств через банкомат ранее сообщил Центробанк.

В банкомате выбирается операция перевода между физическими лицами и указывается номер карты получателя. Затем терминал направляет два авторизационных сообщения банку-получателю и банку-отправителю. После того как приходят одобрения на совершение операции, выполняется фактический перевод: на карте получателя сумма увеличивается, а на карте отправителя — замораживается. Банкомат запрашивает у отправителя согласие на списание комиссионных, но тот не подтверждает операцию, и поэтому обоим банкам приходит сообщение о возврате. Заморозка средств с карты отправителя снимается, но получатель успевает снять отправленные ему деньги.