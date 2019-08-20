Число дел о мошенничестве с электронными платежами возросло в восемь раз

Число дел о мошенничестве с электронными платежами возросло в восемь раз

В России резко возросло количество уголовных дел о мошенничестве с электронными платежами, следует из данных МВД. При общем росте «экономических» дел статья о воспрепятствовании работе бизнеса стала использоваться реже

Фото: Gabrielle Lurie / REUTERS

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В первой половине 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК) возросло до 6613 — почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Это следует из статистики, собранной Главным информационно-аналитическим центром МВД России и предоставленной РБК аппаратом уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В первой половине 2019 года в производстве находилось 157 297 уголовных дел по статьям о мошенничестве (статья 159 УК). Из них зарегистрировано в первом полугодии 105 681 дело (рост на 5,4% по сравнению с прошлым годом). Остальные дела относятся к предыдущим периодам.

Число дел, переданных в суд, уменьшилось на 5,8% (22 195). Количество дел, приостановленных по причине проблем с установлением обвиняемого, возросло на 6,3% (65 221).

В первом полугодии 2019 года существенно увеличилось число зарегистрированных преступлений по статье 159.2 УК (мошенничество при получении выплат). Всего зарегистрировано 4441 такое дело, что на 27,6% больше, чем в прошлом году.