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Банки предложили блокировать карты при подозрительных переводах
Банковское сообщество считает, что это поможет в борьбе с мошенниками. Сейчас заморозить похищенную со счетов сумму можно только в момент списания денег
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Ассоциация банков России (АБР) предложила внести поправки в законодательство, которые позволят блокировать карты получателя в том случае, если есть подозрения в зачислении на них мошеннических средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.

Банкиры предлагают внести изменения в антиотмывочный закон и закон о Национальной платежной системе. Поправки подразумевают, что банк получателя сможет без согласия плательщика «приостанавливать использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до того, как подтвердится законность операции.

По словам Войлукова, карта может быть заблокирована на два дня. Если же отправитель средств обратился в полицию, блокировка может вырасти до 30 рабочих дней. На такой же срок можно будет заблокировать подозрительный перевод по антиотмывочному закону.

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ЦБ порекомендовал банкам делиться новыми данными для борьбы с мошенниками

В настоящий момент заморозить похищенные мошенниками суммы можно только в момент списания средств со счета, отметил Войлуков. Он добавил, что чаще всего клиенты узнают о хищении уже после того, как деньги списаны. «И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет», — заявил вице-президент АБР. В то же время, сообщил он, у пострадавшего клиента есть возможность воспользоваться задержкой между зачислением денег и снятием их в банкомате, и за это время банк-получатель может временно заблокировать средства.

Идею внести соответствующие поправки предложил управляющий директор кибербезопасности Сбербанка Сергей Велигодский, сообщили в АБР. Банки почти единогласно поддержали инициативу, отмечает газета. Обсудить ее должны на заседании комитета по информбезопасности 27 августа.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты по кибербезопасности и юристы сочли недостаточно обоснованным срок блокировки на 30 дней. По их мнению, его следует сопоставить с реальным временем расследования подобных случаев.

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Число дел о мошенничестве с электронными платежами возросло в восемь раз

Центробанк ранее предложил банкам при осуществлении переводов с карты на карту делиться с платежными системами сведениями о получателях переводов. сообщать платежным системам номер банковской карты, счета или мобильного телефона получателя денег. Регулятор считает, что это поможет выявлять мошенников и блокировать операции по перечислению им средств.

Согласно собранным главным информационно-аналитическим центром МВД данным, в первой половине текущего года число уголовных дел о мошенничестве с электронными платежами выросло до 6613. Это почти в восемь раз больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Банки, банковские карты, платежи
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