Банки предложили блокировать карты при подозрительных переводах

Банковское сообщество считает, что это поможет в борьбе с мошенниками. Сейчас заморозить похищенную со счетов сумму можно только в момент списания денег

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Ассоциация банков России (АБР) предложила внести поправки в законодательство, которые позволят блокировать карты получателя в том случае, если есть подозрения в зачислении на них мошеннических средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.

Банкиры предлагают внести изменения в антиотмывочный закон и закон о Национальной платежной системе. Поправки подразумевают, что банк получателя сможет без согласия плательщика «приостанавливать использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до того, как подтвердится законность операции.

По словам Войлукова, карта может быть заблокирована на два дня. Если же отправитель средств обратился в полицию, блокировка может вырасти до 30 рабочих дней. На такой же срок можно будет заблокировать подозрительный перевод по антиотмывочному закону.

В настоящий момент заморозить похищенные мошенниками суммы можно только в момент списания средств со счета, отметил Войлуков. Он добавил, что чаще всего клиенты узнают о хищении уже после того, как деньги списаны. «И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет», — заявил вице-президент АБР. В то же время, сообщил он, у пострадавшего клиента есть возможность воспользоваться задержкой между зачислением денег и снятием их в банкомате, и за это время банк-получатель может временно заблокировать средства.