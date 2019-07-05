ЦБ описал новый вид мошенничества при переводе средств через банкомат

Для борьбы с этим видом мошенничества ЦБ советует банкам проверять корректность сценариев работы банкоматов и запрашивать у клиентов согласие на взимание комиссии до совершения операций

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Центробанк сообщил о новом виде мошенничества, связанном с переводом средств между картами через банкоматы. Схема описана в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, опубликованном на сайте Банка России.

«Был зафиксирован новый способ такой атаки, основанный на несовершенстве сценариев обработки переводов с карты на карту с использованием банкоматов», — говорится в документе.

Этот вид можно условно отнести к мошенничествам с отменой транзакций (так называемым TRF-атакам, от англ. transaction reversal fraud. — РБК).

Злоумышленник выбирает в банкомате перевод от клиента к клиенту, после чего указывает номер карты получателя.

В этот момент банкомат, через который идет транзакция, направляет два авторизационных сообщения: банку, с карты которого идет списание средств, и банку, на карту которого выполняется перевод. Банки проверяют, есть ли у отправителя достаточно средств и т.п.