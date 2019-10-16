Мосгорсуд оставил в силе арест замглавы «Аэрофлота»

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда Москвы об аресте для замглавы компании «Аэрофлот» Владимира Александрова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в Мосгорсуде.

Апелляционные жалобы защиты Александрова, которая просила перевести его под домашний арест, Мосгорсуд также оставил без удовлетворения. Александров останется в СИЗО до 30 ноября.

Вместе с Александровым по делу проходят еще трое фигурантов: адвокаты Дина Кибец и Александра Сливко, а также экс-глава юридического департамента компании Татьяна Давыдова. Всех фигурантов обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2016–2017 годах Александров и Давыдова заключали договоры на оказание юридических услуг, исполнителями которых числились Сливко и Кибец, однако выполняли работы по ним сотрудники юридического департамента «Аэрофлота». В общей сложности Александров и Давыдова перечислили на счета коллегии адвокатов, где работали Кибец и Сливко, не менее 250 млн руб., считает СК.