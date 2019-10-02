СК раскрыл личность четвертой обвиняемой по делу замглавы «Аэрофлота»

Следственный комитет раскрыл личность четвертой обвиняемой по делу замглавы «Аэрофлота» Владимира Александрова — Татьяны Давыдовой, сообщается на сайте СКР.

По данным следствия, Давыдова является бывшим директором юридического департамента «Аэрофлота». Всего по делу проходят четыре человека. Среди них помимо Александрова и Давыдовой значатся адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец.

СК предъявил им обвинения по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигуранты дела заключали договоры на оказание юридических услуг, исполнителями которых числились Сливко и Кибец.

Однако в реальности их выполняли сотрудники юридического департамента «Аэрофлота». Александров и Давыдова перечислили на счета коллегии адвокатов, где работали Кибец и Сливко, не менее 250 млн руб. Эти средства участники группы потратили по своему усмотрению.