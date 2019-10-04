Защита замглавы «Аэрофлота» попросила перевести его под домашний арест

Защита замгендиректора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимира Александрова, которого обвиняют в мошенничестве, подала апелляцию на решение суда, который ранее отправил его в СИЗО. Защита просит перевести Александрова под домашний арест. Об этом РБК сообщила адвокат Мария Корчагина.

«Направлена апелляционная жалоба на постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку оснований для избрания столь суровой меры пресечения не имелось и не имеется. Мы просим отменить судебное решение и избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказала Корчагина.

Суд арестовал Александрова 2 октября, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходят также бывший директор юридического департамента ПАО «Аэрофлот» Татьяна Давыдова и адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец.

По версии следствия, обвиняемые в 2015–2016 годах добились заключения договоров на оказание юридических услуг, исполнителями которых числились Сливко и Кибец. В реальности все работы выполняли сотрудники юридического департамента «Аэрофлота». При этом Александров и Давыдов перечислили на счет коллегии адвокатов, где работали Сливко и Кибец, 250 млн руб. за работу, которой те, по версии следствия, не занимались.