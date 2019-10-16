Мосгорсуд отказался лишить прав пришедших с детьми на митинг родителей

Московский городской суд оставил в силе решение нижестоящего суда, отказавшегося лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, которые приняли участие в несогласованной акции в Москве с детьми. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Решение Никулинского районного суда оставлено без изменений. Апелляционная жалоба Хомских и апелляционное представление Никулинской межрайонной прокуратуры без удовлетворения. Решение суда первой инстанции без изменений», — говорится в заявлении.

Как уточняет «РИА Новости», прокуратура жаловалась на то, что Никулинский суд отклонил ее требования и не лишил Хомских родительских прав, а защита — на то, что суд вынес родителям предупреждение «о необходимости изменить свое отношения к детям».

Поводом для подачи Никулинской межрайонной прокуратурой заявления о лишении родительских прав семью Хомских стало их участие в акции протеста в Москве 3 августа. К иску прилагались кадры из сюжета РЕН ТВ, на которых видно, как супруги гуляют с детьми.

Прокуратура обвинила Петра и Елену Хомских в том, что они «умышленно допустили нахождение детей [рядом с толпой] агрессивно настроенных митингующих», а также специально взяли дочерей на митинг «в целях предотвращения возможного задержания» в ходе несогласованного мероприятия.