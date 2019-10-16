Корабль Черноморского флота «Василий Быков» вошел в Средиземное море

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» прошел через пролив Босфор и вошел в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщается в мониторинговом Twitter Yörük Işık.

Наблюдатель подчеркнул, что корабль может быть оснащен ракетами «Калибр» (известное за рубежом обозначение комплекса — Club-N).

«Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» прошел Босфор в направлении Средиземного моря по маршруту Тартус, Сирия», — говорится в сообщении наблюдателя. В то же время пресс-служба Черноморского флота сообщила, что «Василий Быков» проходит проливы Босфор и Дарданеллы и направляется с официальным визитом в греческий порт Пилос.

В Греции он примет участие в мероприятиях в честь 192-й годовщины Наваринского морского сражения. На площадь будут вынесены флаги Греции, России, Франции и Великобритании, после чего состоится историческая реконструкция сражения. Прибытие корабля запланировано на 19 октября, подчеркнули в пресс-службе.