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Корабль Черноморского флота «Василий Быков» вошел в Средиземное море

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» прошел через пролив Босфор и вошел в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщается в мониторинговом Twitter Yörük Işık.

Наблюдатель подчеркнул, что корабль может быть оснащен ракетами «Калибр» (известное за рубежом обозначение комплекса — Club-N).

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«Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» прошел Босфор в направлении Средиземного моря по маршруту Тартус, Сирия», — говорится в сообщении наблюдателя. В то же время пресс-служба Черноморского флота сообщила, что «Василий Быков» проходит проливы Босфор и Дарданеллы и направляется с официальным визитом в греческий порт Пилос.

В Греции он примет участие в мероприятиях в честь 192-й годовщины Наваринского морского сражения. На площадь будут вынесены флаги Греции, России, Франции и Великобритании, после чего состоится историческая реконструкция сражения. Прибытие корабля запланировано на 19 октября, подчеркнули в пресс-службе.

Наваринское морское сражение между эскадрой России, Англии и Франции, с одной стороны, и турецко-египетским флотом — с другой произошло 20 октября 1827 года в рамках Греческой национально-освободительной революции.

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В Сирии заявили о планах России построить аэропорт в Тартусе

В Тартусе располагается российский пункт материально‑технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море, в котором могут обслуживаться российские боевые корабли. В 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон «О ратификации Соглашения между Россией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в районе порта Тартус и заходах военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики».

С 9 октября Турция проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира» против курдов на сирийской территории. Своей целью Анкара ставит создание зоны безопасности на 30-километровой территории в пограничной зоне.

Теги: корабль, патруль, Черноморский флот, Средиземное море
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