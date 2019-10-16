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«Дело 27 июля» ,  
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СК потребовал арестовать новых фигурантов «дела 27 июля»

Следственный комитет попросил суд арестовать пять новых фигурантов «дела 27 июля», задержанных по обвинениям в применении насилия против представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Все задержанные, по версии СК, участвовали в несогласованной акции протеста 27 июля. Трое из них, Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников, как считают следователи, вместе повалили одного из росгвардейцев на землю. Андрей Баршай «толкнул с разбега в спину» другого сотрудника силовых структур. Владимира Емельянова подозревают в том, что «силой удерживал сотрудника правопорядка, пытаясь повалить на землю».

Четверых задержанных следователи требуют отправить под стражу. Работающего курьером Мыльникова, чье задержание СК подтвердил накануне, следователи предложили отправить под домашний арест, поскольку у него на иждивении трое несовершеннолетних детей, в том числе годовалый ребенок, а супруга сейчас временно не работает.

Поступление ходатайства от СК об аресте задержанных подтвердили РБК в суде.

Четверых новых фигурантов «дела 27 июля» силовики задержали 14 октября, еще один — Мыльников — был задержан на следующий день. У всех прошли обыски, причем, как рассказывала супруга Мыльникова, следователи изъяли одежду, в которой ее муж был на одном из митингов этим летом. Общественная наблюдательная комиссия накануне сообщила, что в условиях содержания новых фигурантов дела были найдены грубые нарушения: некоторых поместили в одну камеру с ранее судимыми лицами, а Емельянов, страдающий от астмы, попал в одну камеру с курящими.

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«Дело 27 июля». Что важно знать

На несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек. Митинг проводился в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в Мосгордуму. После него следователи возбудили ряд уголовных дел. Участников акции обвинили в организации массовых беспорядков и насилии в отношении представителей власти.

Теги: Следственный комитет, арест, протесты
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