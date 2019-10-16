Скворцова назвала основную причину смертей в России

Основной причиной смертности в стране остаются заболевания системы кровообращения. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По ее словам, снижение показателя смертности наблюдается в регионах, где проводится работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Регионы, которые недооценивали «сосудистую смертность», кодируя причины смерти как невыясненные или «от старости», с одной стороны, все равно не могли исказить показатели, но, кроме того, теряли рычаги для управления смертностью в регионе», — подчеркнула Скворцова.

Минздрав также с целью напоминания медикам правил кодирования причин смерти проводит семинары с руководителями группы медицинской статистики Евробюро Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).

Скворцова также заявила об увеличении продолжительности жизни россиян за период с января по август — в среднем 73,6 лет, что на 0,7 года, по сравнению с 2018 годом. При этом у женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года. Показатель общей смертности на 1 тыс. человек также снизился на 3,1%, добавила министр. Эти данные Скворцова уже озвучивала на Восточном экономическом форуме в сентябре.