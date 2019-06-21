Минздрав назвал самый смертоносный вид рака в России

Самый высокий показатель смертности в 2018 году зафиксирован у пациентов с раком поджелудочной железы. По итогам прошлого года коэффициент смертности от этого вида вида онкологического заболевания составил 39,9%, сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Минздрава России.

Также выяснилось, что показатель летальности при раке печени и внутрипеченочных протоков составил 38,4%, а при раке пищевода — 29,9%. Высокий показатель летальности отмечается при злокачественных новообразованиях в трахее, бронхах и легких (21,9%) и при раке глотки (17,3%).

При этом самые низкие показатели зафиксированы при раке молочной железы (3%), раке кожи (за исключением меланомы) — 0,4%, раке тела матки (2,2%), губы (1%) и щитовидной железы (0,6%).

Всего в 2018 году на диспансерном учете в России состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями. В общей сложности показатель смертности от онкологических заболеваний по стране составил 6%, добавили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что самые высокие показатели заболеваемости раком в 2018 году были зафиксированы в Курской области. Уровень заболеваемости в регионе составил 3331,1 случая на 100 тыс. населения.