Bloomberg оценил усиление влияния России и Путина на Ближнем Востоке

Военная операция Турции в Сирии, начавшаяся 9 октября, подарила Владимиру Путину и Москве стратегическое преимущество на Ближнем Востоке. К такому выводу пришли опрошенные Bloomberg эксперты.

По мнению специалистов, Россия воспользовалась кризисом, чтобы помочь войскам Башара Асада взять под контроль территории, удерживаемые курдами, тем самым усилив влияние правительственной армии в Сирии в целом. Сделка курдских YPG с Дамаском и Москвой по защите атакованных турецкими силами сирийских северных границ делает Кремль лидером в формировании будущего арабской республики и укрепляет имидж Путина на Ближнем Востоке, полагают эксперты.

Этому способствует партнерство России с Ираном и Египтом, а также нефтяной альянс с Саудовской Аравией.

Турция начала операцию «Источник мира» против курдов на сирийской территории 9 октября. Своей целью Анкара ставит создание зоны безопасности на 30-километровой территории в пограничной зоне.

15 октября Минобороны РФ заявило, что американские войска покинули свои базы в сирийском городе Манбидж. Город полностью перешла под контроль армии Асада, патрулировать территорию сирийским силам помогает российская военная полиция. Позже США подтвердили свой уход из Манбиджа. Представитель коалиционных сил полковник Майлз Кэггингс написал в Twitter, что вывод войск с северо-востока Сирии был преднамеренным.