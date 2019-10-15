Число жертв тайфуна в Японии выросло до 66

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис», который обрушился на Японию в выходные, выросло до 66 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Только в префектуре Фукусима количество жертв стихии достигло 25 человек. Всего по стране от «Хагибиса» пострадали более 200 человек, около 10 числятся пропавшими без вести.

Генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга сообщил, что в районах бедствия ведутся поисково-спасательные работы и продолжается процесс восстановления инфраструктуры. В этих работах задействованы более 11 тыс. человек.

Без электроснабжения остаются около 34 тыс. домовладений, еще в 130 тыс. нет воды.

От тайфуна пострадали и объекты предстоящих Олимпийских игр 2020 в Токио. В то же время, по словам главного исполнительного директора Игр Тоширо Муто, ущерб нанесен только временным конструкциям.