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Общество ,  
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Число жертв тайфуна в Японии выросло до 66

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис», который обрушился на Японию в выходные, выросло до 66 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Только в префектуре Фукусима количество жертв стихии достигло 25 человек. Всего по стране от «Хагибиса» пострадали более 200 человек, около 10 числятся пропавшими без вести.

Генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга сообщил, что в районах бедствия ведутся поисково-спасательные работы и продолжается процесс восстановления инфраструктуры. В этих работах задействованы более 11 тыс. человек.

Без электроснабжения остаются около 34 тыс. домовладений, еще в 130 тыс. нет воды.

От тайфуна пострадали и объекты предстоящих Олимпийских игр 2020 в Токио. В то же время, по словам главного исполнительного директора Игр Тоширо Муто, ущерб нанесен только временным конструкциям.

Фотогалерея 
Последствия тайфуна «Хагибис» в Японии. Фоторепортаж

Ранее японские власти сообщили о том, что за последние несколько дней в некоторых районах страны выпало до 40% годового объема осадков. Из берегов вышло больше сотни рек, на 21 из них прорвало дамбы.

Теги: тайфун, Япония, жертвы
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 53
Общество
Последствия тайфуна «Хагибис» в Японии. Фоторепортаж
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