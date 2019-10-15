СМИ узнали детали убийства продававшей на Урале машину девушки

Тело жительницы Екатеринбурга, которая вечером 10 октября уехала показать автомобиль потенциальному покупателю и пропала, бросили в колодец. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Урал».

Как передает Ura.ru., убийство произошло в частном секторе Орджоникиздевского районе, где нашли тело девушки. Сейчас следователи осматривают колодец на территории дома по адресу: ул. Ташкентская, д. 32. Это место сотрудникам правоохранительных органов показал один из подозреваемых.

Как сообщало Е1.ru, в машине убитой обнаружили следы крови. По словам источников издания, весь салон автомобиля был в крови, но пятна пытались замыть. Однако неизвестно, принадлежит ли кровь хозяйке машины. По данным портала, один из подозреваемых в убийстве работал водителем такси.

27-летняя жительница Екатеринбурга пропала 10 октября после того, как уехала показывать автомобиль потенциальному покупателю. Машину обнаружили через двое суток, 12 октября, у перекупщиков в Челябинске, сообщал Е1.ru. По данным издания, перекупщики рассказали, что приобрели автомобиль у группы людей, которых сопровождала девушка, внешне похожая на убитую хозяйку машины. При этом они отметили, что у продавцов были паспорт, права и документы на автомобиль.