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Россия и Турция начали переговоры о совместном производстве деталей C-400

Россия и Турция ведут консультации о лицензионном производстве элементов зенитно-ракетных комплексов С-400, поставки которых в Турцию начались в июле. Об этом агентству Anadolu сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, Россия ускорила поставки С-400 «Триумф» по просьбе турецкой стороны. Сейчас стороны также ведут переговоры о помощи России в создании национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности в Турции.

Чемезов также отметил, что республика — один из ключевых партнеров России, а сотрудничество между руководством стран и деловые контакты в промышленных кругах помогают предотвратить «попытки вмешательства в сотрудничество со стороны конкурентов».

«У нас есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных и вертолетных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике, послепродажному обслуживанию поставленного вооружения. Кроме того, Турция проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО разной дальности, а также к противотанковым комплексам», — сказал Чемезов.

Он добавил, что военно-техническое сотрудничество на высоком уровне — повод расширить взаимодействие между странами в различных областях гражданской сферы, в том числе в авиакосмической отрасли, вертолетостроении и энергетике.

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Турция сообщила о начале поставок компонентов С-400

Первые комплектующие С-400 поступили в Турцию 12 июля, как подтвердили РБК в Минобороны России. Москва и Анкара заключили соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Сумма контракта составила $2,5 млрд.

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В Вашингтоне заявили о подрыве потенциала F-35 из-за российских C-400

США потребовали отказаться от сделки и в качестве альтернативы предложили Турции закупить американские комплексы Patriot. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался разорвать контракт по С-400, несмотря на угрозу санкций и отказ США прекратить поставки истребителей F-35.

Теги: Турция, «Ростех», ЗРК С-400
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