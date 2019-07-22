Россия и Турция начали переговоры о совместном производстве деталей C-400

Россия и Турция ведут консультации о лицензионном производстве элементов зенитно-ракетных комплексов С-400, поставки которых в Турцию начались в июле. Об этом агентству Anadolu сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, Россия ускорила поставки С-400 «Триумф» по просьбе турецкой стороны. Сейчас стороны также ведут переговоры о помощи России в создании национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности в Турции.

Чемезов также отметил, что республика — один из ключевых партнеров России, а сотрудничество между руководством стран и деловые контакты в промышленных кругах помогают предотвратить «попытки вмешательства в сотрудничество со стороны конкурентов».

«У нас есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных и вертолетных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике, послепродажному обслуживанию поставленного вооружения. Кроме того, Турция проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО разной дальности, а также к противотанковым комплексам», — сказал Чемезов.

Он добавил, что военно-техническое сотрудничество на высоком уровне — повод расширить взаимодействие между странами в различных областях гражданской сферы, в том числе в авиакосмической отрасли, вертолетостроении и энергетике.