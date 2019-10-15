Адвокат заявил о предъявлении обвинений фигуранту «дела 27 июля» Баршаю

Фигуранту дела о массовых беспорядках, возбужденному после несанкционированной акции 27 июля, Андрею Баршаю предъявили обвинение по статье о насилии в отношении представителя власти. Об этом РБК сообщила адвокат Светлана Байтурина.

«Андрею Баршаю предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 [применение насилия, не опасного для жизни и здоровья представителя власти]. Он может получить по ней до 5 лет», — заявила Байтурина.

Баршая и еще троих новых фигурантов дела задержали 14 октября. На следующий день СК подтвердил задержание еще одного человека — Александра Мыльникова.

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