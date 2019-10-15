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«Дело 27 июля» ,  
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СК подтвердил задержание нового фигуранта «дела 27 июля»

В Москве следователи задержали нового фигуранта уголовного дела, возбужденного из-за акции протеста 27 июля — Александра Мыльникова. Информацию об этом, как передает ТАСС, подтвердила пресс-служба Следственного комитета.

Мыльникова подозревают в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

О задержании Мыльникова ранее сообщила его супруга и адвокат. Как рассказала жена Мыльникова, в их квартире силовики провели обыск, забрав телефон, ноутбук и флешки. Также следователей заинтересовала одежда, в которой Мыльников ходил на акции протеста этим летом.

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Силовики задержали нового фигуранта «дела 27 июля»

Мыльников стал пятым задержанным за последние несколько дней по «делу 27 июля» — серии уголовных дел, возбужденных из-за акций протеста в июле и августе. Накануне были задержаны еще четыре человека, обвиняемые в применении насилия в представителю власти.

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В Москве 27 июля прошла несанкционированная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После нее СК возбудил дело о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК), фигурантам которого предъявили обвинения в том числе и по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Позднее уголовное преследование семерых участников акции следователи прекратили, однако четверо участников акции, — Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Данила Беглец и Евгений Коваленко, — получили реальные сроки лишения свободы, от двух до 3,5 лет в колонии.

Теги: Следственный комитет, задержание, протесты
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