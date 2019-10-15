СК подтвердил задержание нового фигуранта «дела 27 июля»

В Москве следователи задержали нового фигуранта уголовного дела, возбужденного из-за акции протеста 27 июля — Александра Мыльникова. Информацию об этом, как передает ТАСС, подтвердила пресс-служба Следственного комитета.

Мыльникова подозревают в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

О задержании Мыльникова ранее сообщила его супруга и адвокат. Как рассказала жена Мыльникова, в их квартире силовики провели обыск, забрав телефон, ноутбук и флешки. Также следователей заинтересовала одежда, в которой Мыльников ходил на акции протеста этим летом.

Мыльников стал пятым задержанным за последние несколько дней по «делу 27 июля» — серии уголовных дел, возбужденных из-за акций протеста в июле и августе. Накануне были задержаны еще четыре человека, обвиняемые в применении насилия в представителю власти.