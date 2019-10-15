СК обратится к пострадавшим от рук подозреваемых в убийстве на Урале

СК обратится к пострадавшим от рук подозреваемых в убийстве на Урале

Следственный комитет рассчитывает получить информацию о преступлениях, ранее совершенных подозреваемыми в убийстве 27-летней девушки на Урале. Об этом РБК сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Органы СКР обращаются ко всем, кто мог пострадать от действий задержанных лиц и (или) знает о каких-то ранее совершенных ими преступлениях, с просьбой сообщить всю имеющуюся информацию. <...> Конфиденциальность гарантируется», — заявил представитель следственного управления.

По его словам, все трое подозреваемых официально нигде не работали. Они запечатлены на фото и видео, эти материалы СК готовит к публикации.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РБК, что в числе подозреваемых — двое мужчин 1990 и 1977 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения. Они все уроженцы Челябинской области. Один из подозреваемых был ранее судим за причастность к разбойному нападению (ст. 162 УК России).