Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 64,25 (-0,11) Quote, 12:04
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 70,85 (-0,08) Quote, 12:04
Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета Политика, 19:03 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:02 В Москве заменят установленные как ступени могильные плиты Общество, 18:55 Зима близко: как пережить суровые условия без вреда для машины РБК и Dunlop, 18:53 Производитель кабачковой икры объяснил превышение нитратов в продукции Общество, 18:49 В России стали чаще покушаться на половую неприкосновенность детей Общество, 18:44 СК обратится к пострадавшим от рук подозреваемых в убийстве на Урале Общество, 18:36 Умный офис: уменьшаем офисную рутину РБК и Xerox, 18:24 МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет Экономика, 18:16 Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным» Политика, 18:00 Спецназ провел обыск в офисе Болгарского футбольного союза Спорт, 17:54 Экс-депутат и бизнесмен выплатят DJ Smash 9,5 млн руб. компенсации Общество, 17:53 Анна Кузнецова — зачем банкам нужны новые стандарты обмена информацией Партнерский материал, 17:52 Любовь Соболь сообщила об обысках в студии «Навальный Live» Общество, 17:47
Общество ,  
0 
СК обратится к пострадавшим от рук подозреваемых в убийстве на Урале

Следственный комитет рассчитывает получить информацию о преступлениях, ранее совершенных подозреваемыми в убийстве 27-летней девушки на Урале. Об этом РБК сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Органы СКР обращаются ко всем, кто мог пострадать от действий задержанных лиц и (или) знает о каких-то ранее совершенных ими преступлениях, с просьбой сообщить всю имеющуюся информацию. <...> Конфиденциальность гарантируется», — заявил представитель следственного управления.

По его словам, все трое подозреваемых официально нигде не работали. Они запечатлены на фото и видео, эти материалы СК готовит к публикации.

Общество
РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства продававшей машину девушки

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РБК, что в числе подозреваемых — двое мужчин 1990 и 1977 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения. Они все уроженцы Челябинской области. Один из подозреваемых был ранее судим за причастность к разбойному нападению (ст. 162 УК России).

В ближайшее время всем троим задержанным должны предъявить обвинение, в том числе по статьям УК «Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем», а также «Разбой». Также проверяется их причастность к другим преступлениям.

Жительница Екатеринбурга 1992 года рождения пропала 10 октября, в день, когда она уехала показывать свой автомобиль потенциальному покупателю. Спустя два дня был обнаружен ее автомобиль у перекупщиков в Челябинске. Сообщалось, что автомобиль продали люди, которых сопровождала похожая на хозяйку машины девушка и у которых были все необходимые документы. Тело пропавшей 27-летней девушки было обнаружено 15 октября в колодце. В этот же день сотрудники правоохранительных органов задержали трех подозреваемых в убийстве девушки.

Теги: СК, помощь, опознание, пострадавшие, убийцы, Урал, новости РБК
Материалы по теме
СМИ узнали детали убийства продававшей на Урале машину девушки
Общество
На Урале задержали подозреваемых в убийстве продававшей машину девушки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter