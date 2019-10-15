РЕН-ТВ опубликовал видео с места убийства продававшей машину девушки

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства жительницы Екатеринбурга, которая 10 октября отправилась на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля Audi Q5 и пропала.

На кадрах видно, как сотрудники полиции ведут мужчину в наручниках, а тот указывает дорогу и объясняется с ними.

Жительница Екатеринбурга пропала 10 октября после того, как уехала показывать свой автомобиль потенциальному покупателю. После пропажи 27-летней девушки следователи завели уголовное дело по ст. 105 УК России «Убийство».

Ее тело было обнаружено 15 октября. В этот же день сотрудники правоохранительных органов задержали трех подозреваемых в убийстве девушки. СМИ узнали, что убийство произошло в частном секторе Орджоникиздевского районе, а тело потерпевшей бросили в колодец.