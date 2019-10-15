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Экс-депутат и бизнесмен выплатят DJ Smash 9,5 млн руб. компенсации

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев и предприниматель Сергей Ванкевич выплатят избитому ими Андрею Ширману, известному российской публике как DJ Smash, около 9,5 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Перми.

Сумма на 2 млн руб. меньше компенсации за моральный вред и понесенные убытки, которую в марте назначил Свердловский районный суд.

«Мировым соглашением стороны договорились на данную сумму. Заключено соглашение о том, что ответчик до определенной даты размещает денежные средства в индивидуальном банковском сейфе», — отметили в суде.

Телепнев и Ванкевич избили Ширмана в пермском ночном клубе в феврале 2018 года из-за отказа диджея сфотографироваться с ними. Артист был доставлен в больницу, где ему диагностировали открытый перелом челюсти.

Позже суд приговорил Телепнева и Ванкевича к двум годам колонии, Телепнева также исключили из партии «Единая Россия». В октябре сообщалось, что бизнесмену Сергею Ванкевичу смягчили приговор и выпустили из колонии, заменив оставшееся заключение ограничением свободы.

Портал 59.RU ранее писал, что Свердловский районный суд Перми утвердил мировое соглашение между Ширманом, Телепневым и Ванкевичем.

Теги: суд, новости РБК, соглашение
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