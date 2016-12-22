Осужденного за избиение DJ Smash исключили из «Единой России»

Бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев, приговоренный к двум годам колонии за избиение DJ Smash (Андрей Ширман), исключен из «Единой России». Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

Решение об исключении приняли на заседании политсовета местного отделения партии в Свердловском районе Перми. Телепнев был исключен за действия, дискредитирующие партию и наносящие вред ее политическим интересам.

Экс-депутат избил Ширмана в феврале в пермском клубе «Дом культуры», после того как музыкант дважды отказался сфотографироваться с его другом, вторым фигурантом дела Сергеем Ванкевичем. Диджея доставили в больницу с открытым переломом челюсти. Полиция завела уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В июле суд приговорил Телепнева и Ванкевича к двум годам колонии, экс-депутат обжаловал приговор, однако его оставили без изменений. Телепнев и Ванкевич были доставлены в колонию 18 июля.