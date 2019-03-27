Суд обязал избивших DJ Smash выплатить более 11 млн руб.

Свердловский районный суд Перми обязал экс-депутата Александра Телепнева и бизнесмена Сергея Ванкевича выплатить избитому ими Андрею Ширману (DJ Smash) более 11 млн руб. Об этом сообщает агентство «Местное время».

По решению суда, они должны выплатить DJ Smash компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб., возместить расходы на медицинские услуги в размере 247 тыс. руб., а также компенсировать упущенный доход музыканта в размере 10 млн 800 тыс. руб. При этом суд отказал возместить расходы на транспортировку после избиения, на которую Ширман потратил 500 тыс. руб.

«Мы не согласны с этим решением и будем обжаловать», — заявил агентству адвокат осужденных Алексей Фомин.

Заявленные Ширманом в суде требования за причинение вреда здоровью и временную нетрудоспособность составляли 12,5 млн руб., отмечает «РБК Пермь».

Ранее Ленинский районный суд Перми приговорил Телепнева и Ванкевича к двум годам колонии-поселения каждого по делу о нападении на музыканта DJ Smash.