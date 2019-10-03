Осужденному за избиение DJ Smash промоутеру смягчили приговор

Избившему Андрея Ширмана (DJ Smash) бизнесмену Сергею Ванкевичу смягчили приговор, заменив лишение свободы в колонии ограничением свободы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Суть в том, что Соликамский городской суд заменил Ванкевичу отбывание в колонии оставшегося срока в 1 год и 2 месяца ограничением свободы, а Пермский краевой суд оставил решение Соликамского суда в силе», — сказали в суде.

Ограничение свободы — это запрет покидать город проживания, менять место жительства, заниматься определенной деятельностью и другие меры по решению суда в соответствии со ст. 53 УК РФ.

ТАСС ранее сообщал, что в сентябре Ванкевич подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако ему отказали.