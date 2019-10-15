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МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Ситуацией с ее задержанием занимается посольство России в Белоруссии, россиянке оказывают консульскую поддержку. Адвокат говорил, что Богачеву, находящуюся под американскими санкциями, задержали по запросу Вашингтона
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что россиянке оказывают консульскую поддержку.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщило, что Богачеву задержали позавчера. По словам ее адвоката, россиянка была задержана по запросу США в рамках дела о вмешательстве в выборы.

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«РИА Новости» узнало о задержании в Минске россиянки по запросу США

В марте 2018 года Минфин США включил Богачеву в санкционный список вместе с Евгением Пригожиным и другими людьми, которых в Вашингтоне считают причастными к вмешательству в выборы через Агентство интернет-исследований (ликвидировано в 2016 году, источники РБК называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»). В обвинительном заключении прокуратуры США говорится, что 13 граждан России, включая Богачеву, являются подозреваемыми во вмешательстве.

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Обвиненные во вмешательстве в выборы в США россияне попали под санкции

По данным Минюста США, Богачева работала на Агентство интернет-исследований по меньшей мере с апреля по июль 2014 года. Она была переводчиком, а также приезжала в США «под ложным предлогом» (она назвала целью поездки личные причины и не раскрыла данные о работодателе).

Автор: Юлия Выродова
Теги: Россияне, Белоруссия, МИД России
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«РИА Новости» узнало о задержании в Минске россиянки по запросу США
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Обвиненные во вмешательстве в выборы в США россияне попали под санкции
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Прокуратура США обвинила 13 россиян во вмешательстве в выборы
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