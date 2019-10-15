МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Ситуацией с ее задержанием занимается посольство России в Белоруссии, россиянке оказывают консульскую поддержку. Адвокат говорил, что Богачеву, находящуюся под американскими санкциями, задержали по запросу Вашингтона

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что россиянке оказывают консульскую поддержку.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщило, что Богачеву задержали позавчера. По словам ее адвоката, россиянка была задержана по запросу США в рамках дела о вмешательстве в выборы.

В марте 2018 года Минфин США включил Богачеву в санкционный список вместе с Евгением Пригожиным и другими людьми, которых в Вашингтоне считают причастными к вмешательству в выборы через Агентство интернет-исследований (ликвидировано в 2016 году, источники РБК называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»). В обвинительном заключении прокуратуры США говорится, что 13 граждан России, включая Богачеву, являются подозреваемыми во вмешательстве.