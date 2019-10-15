На месте крушения Ан-72 в Конго нашли четыре неопознанных тела

На месте крушения Ан-72 в Конго нашли четыре неопознанных тела

Информационное агентство Reuters со ссылкой на правительство Демократической Республики Конго сообщило об обнаружении четырех неопознанных тел на месте крушения самолета Ан-72.

Грузовой самолет перевозил персонал администрации президента ДРК Феликса Чисекеди. Предположительно на борту находились восемь человек, среди них — двое пилотов-россиян.

Ан-72 пропал с радаров 10 октября после вылета из аэропорта Гомы в столицу республики Киншасу. Власти Конго сообщили, что обломки воздушного судна были найдены в провинции Маниема недалеко от города Коле. В авиакатастрофе погиб главный водитель президента Чисекеди.

В числе погибших — два гражданина России. Эту информацию ранее подтвердило посольство РФ в ДРК. Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения были пилотами Ан-72.