СМИ связанного с Пригожиным медиахолдинга опровергло его гибель в Африке

Федеральное агентство новостей (ФАН), входящее в медиахолдинг, связанный с бизнесменом Евгением Пригожиным («фабрика медиа»), опровергло его гибель в катастрофе Ан-72 в Африке. Издание ссылается на личного знакомого бизнесмена.

«Пригожин очень удивился, увидев сообщения о собственной гибели. Оказалось, что с предпринимателем все в порядке, он не выходил на связь, поскольку был занят личными делами», — утверждает ФАН. О том, что с Пригожином удалось связаться его знакомым, также пишет еще одно петербургское издание — АБН. Используя схожие формулировки об удивлении бизнесмена от поисков и о том, что он занимался «личными делами», об обнаружении Пригожина со ссылкой на источник пишет «РИА Новости».

Сообщения о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Конго появились после публикации соответствующего поста в Telegram-канале «Карточный домик: Россия». Речь идет о катастрофе Ан-72, разбившемся в Конго 10 октября. На его борту находились несколько россиян.

Два источника, близкие к Евгению Пригожину, также говорили РБК, что бизнесмен жив и не находился на разбившемся в самолете. Близкий к Евгению Пригожину источник РБК отметил, что бизнесмен страдает от сильнейшего внутричерепного давления, поэтому избегает перелетов. «Ему джеты нужны для престижа, а так он больше морем передвигается. Все дело в травме после драки», — отметил источник.