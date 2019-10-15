Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 64,25 (-0,11) Quote, 12:04
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 70,85 (-0,08) Quote, 12:04
Роспотребнадзор назвал число умирающих каждый год из-за грязных рук детей Общество, 13:09 Аналитики спрогнозировали кризис рефинансирования в российских банках Финансы, 13:08 Как научить офисную технику делать часть работы за вас РБК и Xerox, 13:07 «РИА Новости» узнало о задержании в Минске россиянки по запросу США Общество, 13:01 Шойгу простился с космонавтом Леоновым Общество, 12:57 СМИ связанного с Пригожиным медиахолдинга опровергло его гибель в Африке Общество, 12:55 Эксперт предупредил о сложности введения единой платежки за ЖКУ в России Общество, 12:55 Доходный дом: сможет ли аренда вытеснить собственность на жилье Недвижимость, 12:52 Церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым. Фоторепортаж Общество, 12:49  Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом Политика, 12:42 Болгарский премьер вмешался в расистский скандал после матча с Англией Спорт, 12:42 Владислав Захаров — как производителю вывести товары на онлайн-площадки Партнерский материал, 12:37 Не призрачный доход: как заработать на стейблкоинах Крипто, 12:36 Чем знаменита Йоко Оно: пацифизм, перформансы и альбом без музыки Стиль, 12:30
Общество ,  
0 
СМИ связанного с Пригожиным медиахолдинга опровергло его гибель в Африке

Федеральное агентство новостей (ФАН), входящее в медиахолдинг, связанный с бизнесменом Евгением Пригожиным («фабрика медиа»), опровергло его гибель в катастрофе Ан-72 в Африке. Издание ссылается на личного знакомого бизнесмена.

«Пригожин очень удивился, увидев сообщения о собственной гибели. Оказалось, что с предпринимателем все в порядке, он не выходил на связь, поскольку был занят личными делами», — утверждает ФАН. О том, что с Пригожином удалось связаться его знакомым, также пишет еще одно петербургское издание — АБН. Используя схожие формулировки об удивлении бизнесмена от поисков и о том, что он занимался «личными делами», об обнаружении Пригожина со ссылкой на источник пишет «РИА Новости».

Бизнес
Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «фабрики медиа»

Сообщения о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Конго появились после публикации соответствующего поста в Telegram-канале «Карточный домик: Россия». Речь идет о катастрофе Ан-72, разбившемся в Конго 10 октября. На его борту находились несколько россиян.

Два источника, близкие к Евгению Пригожину, также говорили РБК, что бизнесмен жив и не находился на разбившемся в самолете. Близкий к Евгению Пригожину источник РБК отметил, что бизнесмен страдает от сильнейшего внутричерепного давления, поэтому избегает перелетов. «Ему джеты нужны для престижа, а так он больше морем передвигается. Все дело в травме после драки», — отметил источник.

В пресс-службе ГК «Конкорд», принадлежащей бизнесмену, отказались сообщить РБК, что именно подразумевается под «личными делами».«Личные беседы Евгения Викторовича со знакомыми не являются общественно значимой информацией», — заявили в ответ в пресс-службе.

Пресс-атташе посольства России в ДРК Наталья Кононова ранее заявила РБК, что на борту военно-транспортного самолета Ан-72, который потерпел крушение в Демократической Республике Конго (ДРК), находились только два россиянина — Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. «Никакого другого россиянина и россиян, кроме них, на борту не было», — сказала она.

Самолет Ан-72 пропал с радаров во второй половине дня 10 октября, после того как вылетел из аэропорта Гомы в Киншасу, сообщали в управлении гражданской авиации ДРК.
 

Теги: Евгений Пригожин, гибель, ФАН, Фабрика медиа
Материалы по теме
Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»
Общество
Посольство в Конго назвало имена россиян на борту разбившегося Ан-72
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter