СК назвал новую версию взрыва в доме в Приморье

Причиной обрушения в жилом доме в поселке Новонежино Приморского края, где погибла женщина, мог стать взрыв водонагревателя. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, погибшей оказалась 44-летняя женщина. По факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее глава Шкотовского района Виктор Михайлов сообщил ТАСС, что причиной обрушения стал взрыв боеприпаса. Он отмечал, что тело погибшей не извлекли из-под завалов из-за представляющей опасности на проходе. Также в результате случившегося пострадала девочка, ее здоровью ничто не угрожает.

Инцидент произошел ночью, 15 октября. В результате между четвертым и пятым этажом в панельной «хрущевке» рухнули перекрытия, а также обрушились стена и лестничный пролет. Для жителей дома организовали пункт временного размещения, но жильцы дома решили остаться у соседей.