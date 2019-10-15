СМИ показали видео встречи сирийского и американского конвоев

На пути конвоя сирийских военных, выдвигающегося в сторону зоны боев с турецкими войсками в Курдистане, оказался конвой с американскими военными. Автомобили и броневики двух армий разъехались без инцидентов. Видео их встречи опубликовало агентство Ruptly.

В описании к видео, снятому корреспондентом, двигавшимся в составе колонны, указано, что встреча произошла на дороге между городом Манбидж, освобожденном от террористов в 2016 году, и городом Кобани (курдское название города Айн-эль-Араб). Колонна пикапов и грузовиков сирийской армии движется вперед по дороге. В самом начале видео мимо них проезжает несколько броневиков с флагом США.

В городе Кобани, куда, как утверждает корреспондент, движется сирийская колонна, несколько дней назад произошел инцидент с обстрелом поста американских военных турецкой артиллерией. Этот инцидент официально подтвердил Пентагон. Там сообщили, что после этого американские военные свои позиции в Кобани покинули.

Сирийские военные, как ранее сообщали источники телеканала Al Mayadeen, напротив, намеревалась занять Манбидж и Кобани в течение двух дней. 13 октября стало известно о входе сил Асада в Манбидж.