Общество , 14 окт, 23:10
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В Дагестане два человека заболели сибирской язвой
Трех человек госпитализировали в Дагестане с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих диагноз подтвердился. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального минздрава.
По его словам, факт заражения выявили у двоих человек из села Новокули, третий остается под наблюдением. Состояние больных уточняется.
Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека.
В июне в Крыму обнаружили тайник с вакцинами от бешенства и сибирской язвы. Частично просроченные препараты были найдены в помещениях, принадлежавших Бахчисарайскому ветеринарному лечебно-профилактическому центру.