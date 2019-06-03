В Крыму обнаружили тайник с вакцинами от бешенства и сибирской язвы

В нежилых помещениях Бахчисарайского района Крыма нашли 28 тыс. доз ветеринарных вакцин от бешенства, сибирской язвы, болезни Ньюкасла и других заболеваний, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора. По документам они были использованы по назначению в полном объеме, тогда как на деле остались запечатанными.

Частично просроченные препараты нашли в помещениях, принадлежавших Бахчисарайскому ветеринарному лечебно-профилактическому центру, уточняет пресс-служба. Как показало расследование, вакцинация животных по адресам, которые были указаны в документах, не проводилась.

Кроме того, подписи в актах не принадлежат владельцам скота, а указанные клички животных и их количество не соответствуют действительности. «В некоторых документах стоят имена и фамилии хозяев, которые давно умерли или долгое время не проживают по данному адресу», — отметили в управлении Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, материалы по обнаруженным дозам вакцины передали в правоохранительные органы для расследования. Там также отметили, что в первые четыре месяца с начала года зафиксировано 16 случаев заболевания бешенством среди животных, тогда как за весь 2018 год насчитали 35 таких случаев.