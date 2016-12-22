Россиян предупредили о сибирской язве на Украине из-за больной коровы

Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Одесской области Украины и призвал учитывать эту информацию при планировании поездок в республику.

Как сообщается на сайте службы, в конце октября в одной из деревень Саратского района у коровы была выявлена сибирская язва. При этом ни у кого из жителей населенного пункта болезнь диагностирована не была. В деревне были проведены необходимые мероприятия по локализации вспышки, а также был введен запрет на вывоз оттуда мясных и молочных продуктов.

Роспотребнадзор уточнил, что в конце сентября в Саратском районе уже была зарегистрирована вспышка сибирской язвы. Тогда от коровы заразились пять человек. Украинские СМИ в начале октября писали, что в селе Меняйловка Одесской области объявили двухнедельный карантин после заражения сибирской язвой.

22 октября Роспотребнадзор сообщил, что на Украине зарегистрирована вспышка заболеваемости корью. По данным Минздрава Украины, 1–7 октября в стране были зафиксированы 554 случая заболевания. При этом всего на Украине на 7 октября были зарегистрированы 32,4 тыс. заболевших корью.