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Общество ,  
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Мэрия Саратова ответила на видеообращение матери убитой девочки

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что в городе пройдет инвентаризация гаражных кооперативов, сообщили РБК в пресс-службе городской администрации. Эту меру градоначальник анонсировал в ответ на видеообращение матери убитой в Саратове девочки, тело которой было найдено 10 октября среди гаражей. В ролике женщина призывает сделать безопасным подход детей к школе и сообщает, что уже общалась по этому вопросу с городскими властями, пообещавшими оказать содействие.

«Глава города поставил задачу об инвентаризации гаражных кооперативов, официальных и неофициальных», — заявили в пресс-службе, отметив, что по завершении проверки администрация будет решать вопрос о необходимости сноса или ограждения построек.

10 октября среди гаражей в Саратове обнаружили тело девятилетней девочки, пропавшей накануне по дороге в школу. Полиция задержала подозреваемого в убийстве, им оказался ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в преступлении. Во время допроса он сообщил, что убил девочку из страха разоблачения. Ранее он незаконно занял пустующий гараж. 9 октября проходившая мимо школьница спросила, принадлежит ли ему строение. По версии следствия, мужчина испугался, что гаражом может владеть ее семья, затащил девочку в помещение и убил ее.

Теги: Саратов, убийство, новости РБК
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