Сотни людей пришли проститься с убитой девятилетней девочкой в Саратове

Сотни жителей Саратова пришли на прощание с девятилетней девочкой, которая пропала по дороге в школу, а после была найдена мертвой. Об этом сообщает «Саратов 24».

На прощание, которое проходит в храме Петра и Павла, также приехал глава города Михаил Исаев. Некоторые жители пришли с маленькими детьми, кто-то принес с собой букеты цветов и игрушки. Как передает телеканал, в храм журналистов не пустили по просьбе родителей.

Девочка пропала 9 октября по дороге в школу. Позже ее тело обнаружили среди гаражей в одном из районов города. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний Михаил Туватин. На допросе он рассказал, что несколько месяцев назад занял заброшенный гараж. 9 октября мимо проходила Киселева и спросила у мужчины, его ли это гараж. Подозреваемый, по данным следствия, предположил, что гараж может принадлежать семье девочки, испугался, что его разоблачат, затащил ребенка в гараж и убил.

По информации следователей, задержанный ранее уже был судим за совершение тяжких преступлений. У него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.